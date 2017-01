CHAJARI NOTICIAS

En víspera de los festejos por el 20 aniversario de la inauguración del parque termal de la ciudad de Federacion, Alcides Miñones, brindo una extensa nota a radio UNO, donde conto detalles inéditos de cómo se tomó la decisión de avanzar con la construcción, sobre todo para que el complejo sea municipal.

En la primera parte, Miñones, trajo a la memoria que él asumió la intendencia de la ciudad de Federacion, bajo una fuerte presión social, sobre todo por lo que se generó después que Carlos Cecco, hizo la perforación, frente a una comunidad desesperada por la escases de trabajo y desanimada por la falta de alternativas para desarrollarse en todo sentido, “se imaginan a todo un pueblo lleno de esperanzas, por eso que cuando me cruzaba con cualquier vecino, siempre me preguntaban que iba a pasar con las termas”, relato, el ex intendente.

En esta parte “El Gringo”, Miñones, pone el acento en la mala situación económica que estaba el país, y que por esa situación un municipio chico como el de Federacion, carecía de fondos como para encarar una obra de tal magnitud, y que por eso en lo primero que se pensó fue en seducir a inversores privados a tal punto que se llamó a licitación en dos oportunidades, en plena boga de las privatizaciones del menemismo, “incluso Cecco, se comunicó con inversores españoles pero el tema no prospero, porque también habían algunos candidatos de la zona que ofertaban 500 mil pesos o dólares porque estaba el uno a uno, para quedarse con el 51% de las acciones y todavía querían terrenos de donde se hiciera la zonificación, en otras palabras se querían quedar con todo”, puntualizo.

La charla clave con Lucio Godoy

Por esos tiempos el hoy empresario del seguro, Lucio Godoy, ya había sido intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay, y Miñones, por su relación política y de amistad lo consulta por esta situación, “yo lo llame y le comente mira nosotros tenemos el agua termal y no contamos con los fondos para hacer el parque termal”, recuerda que le dijo, de esa comunicación telefónica que termino en una invitación a Miñones y sus colaboradores para que viajaran a La Histórica, donde se reunieron con profesionales “y ahí Lucio Godoy, nos alertó que los privados que querían asociarse con nosotros solo pretendían un negocio inmobiliario, entonces nos dijo que para eso más vale lo hiciéramos nosotros para que el complejo sea municipal, y eso encajo con lo que nosotros ya veníamos conversando con el resto de los que me acompañaban-agregando- que en ese mismo viaje de regreso fue que les dije vamos hacerlo municipal; vamos a zonificar a vender los terrenos, total yo no conozco ningún municipio que lo hallan rematado por tener una deuda, le dije”, conto Miñones, de la primera decisión fuerte que se tomó para la construcción del primer parque termal de la Mesopotamia argentina, al mencionar que en ese viaje lo acompañaron Mabel Fransoy, Hugo Toler, Hugo Pessolani, Ruben Rastelli, y Elba Taborda.

Zonificación y la llegada de los inversores

“Recuerdo que Elba Taborda, estaba trabajando en el proyecto del parque termal, y me dijo che Gringo, vos estás loco como vas hacer esta obra sin plata y yo le respondí de algún lado vamos a sacar los fondos, cuando solo teníamos destinado para eso unos 24 mil pesos”, cito con una sonrisa el ex intendente, quien no dejo de reconocer el acompañamiento del bloque de concejales Justicialistas, que aprobaron las ordenanzas que se necesitaban en ese tiempo “porque el sueño era de todos”, subrayo.

“Entonces largamos la venta de los lotes, y empezaron a caer los inversores, en medio de algunas críticas de que estábamos regalando los terrenos, y hoy la historia dice que estuvimos acertados”.

Spa

“En medio de todo ese movimiento apareció el arquitecto Batistelli, quien se interesó por la construcción del Spa, pero él quería comprar el terreno dentro del predio termal, o si no que se lo concesionemos, y ahí surge la propuesta que le hicimos de una concesión a 20 años con opción a 20 más, así que vencido ese plazo eso va a quedar para el municipio”.

La construcción de las piletas y el ingreso

Seguidamente, Miñones, recuerda que a los cimientos del ingreso al parque termal y las veredas del predio se utilizó mano de obra de empleados municipales y del plan nacional trabajar; en tanto que la construcción de las piletas se comenzó llamando a licitación para dos piletas pero como empezaron a recaudar fondos se licitación por dos más, donde hoy se denomina el sector pasivo más la techada con hidromasajes.

“Cuando yo me fui en el 99, además de las cuatro piletas hicimos la semi olímpica y todo el sector de duchas, y en cuanto a las entradas llegamos a vender en un mes unas 30 mil, y la verdad que para nosotros eso era una barbaridad”, destaco.

3 de enero de 1997

“Ese dia fue una fiesta, porque todos teníamos una alegría inmensa, donde yo calculo que en la inauguración habían como 3.000 personas, y también contamos con el acompañamiento de numerosos funcionarios de todos los partidos”, término contando.